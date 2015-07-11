​Президент Азербайджана принял спецпосланника Госдепартамента США

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 11 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпосланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амосом Хокстайном.

Как сообщает Report, отметив высокий уровень организации Азербайджаном первых Европейских игр и прекрасную атмосферу, царящую во время игр, Амос Хокстайн сказал, что это является значимым событием как для нашей страны, так и для всего мира.

На встрече состоялся обмен мнениями о современном состоянии и перспективах развития связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки в различных сферах, выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в энергетической отрасли и подчеркнута важность его продолжения.