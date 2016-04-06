Президент Азербайджана принял содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ

Азербайджано-американские связи находятся на высоком уровне

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефаном Шеннаком.

Как сообщает Report, содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак поздравил президента Ильхама Алиева с его успешным визитом в США.

Стефан Шеннак сказал, что посещает Азербайджан в чувствительный момент, последние события на линии фронта вызывают большое беспокойство.

Коснувшись ситуации, связанной с последними событиями на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, глава государства подчеркнул, что когда появляется возможность сделать шаг вперед в связи с конфликтом, армянская сторона совершает подобные провокации.

Отметив, что его визит в США прошел успешно, президент Ильхам Алиев сказал, что азербайджано-американские связи находятся на высоком уровне.

Глава государства с удовлетворением отметил хороший уровень связей между Азербайджаном и европейскими организациями, сообщил, что наша страна заинтересована в продолжении этих связей в конструктивном духе, визиты в Азербайджан президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта и верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини внесли вклад в развитие наших отношений.

На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.