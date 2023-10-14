Президент Азербайджана принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение расширением отношений между народами тюркского мира, основанными на их исторической привязанности друг к другу, и наличием возможностей для расширения сотрудничества наших народов в гуманитарной, культурной, образовательной, спортивной сферах.

Отметив в этой связи роль Организации тюркских государств как эффективной платформы, Президент Азербайджана выразил надежду, что народы тюркского мира и впредь будут развивать отношения в различных сферах. Глава нашего государства сказал, что Азербайджан всегда вносил вклад в тесное сплочение тюркского мира и дальше будет оставаться приверженным идеям единства тюркского мира.

На встрече говорилось о деятельности Турецкой Республики Северного Кипра в качестве наблюдателя в рамках Организации тюркских государств. Было подчеркнуто, что Турецкая Республика Северного Кипра уже долгое время имеет статус наблюдателя в Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. Поэтому вполне логично, что Турецкая Республика Северного Кипра имеет статус наблюдателя и при Организации тюркских государств.

Эрсин Татар, в свою очередь, поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю полного обеспечения суверенитета Азербайджана. Он также выразил удовлетворение мероприятиями, проведенными в рамках организованных в Баку Дней культуры Северного Кипра, поблагодарил Президента Азербайджана за созданные условия.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах туризма, науки, образования и обмена студентами.

В завершение Президент Турецкой Республики Северного Кипра вручил главе нашего государства памятный подарок.