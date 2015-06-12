Президент Азербайджана принял председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Председателя Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича, прибывшего в нашу страну с визитом для участия в церемонии открытия первых Европейских игр, сообщает Report.

Подчеркнув, что уровень двусторонних связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение, глава государства отметил, что для дальнейшего расширения этих связей имеются хорошие возможности. Говоря о большом интересе к первым Европейским играм, Президент Ильхам Алиев пожелал участвующим в этих соревнованиях спортсменам Боснии и Герцеговины успехов.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич подчеркнул, что несколько лет назад в Народной палате Парламентского собрания Боснии и Герцеговины был принял официальный документ относительно агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинского геноцида – резолюция о признании и уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

На встрече было отмечено значение взаимных визитов высокого уровня в укреплении двусторонних отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся развития двусторонних связей в различных направлениях, в том числе в энергетическом секторе.