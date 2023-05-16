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Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей парламента Иордании

Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей парламента Иордании 16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Иорданского Хашимитского Королевства Ахмеда Ас-Сафади.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 18:01
Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей парламента Иордании

16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Иорданского Хашимитского Королевства Ахмеда Ас-Сафади.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием Ахмеда Ас-Сафади в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что благодаря деятельности созидателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева наша страна смогла сохранить свою независимость в самые трудные времена и ступила на путь развития.

Касаясь двусторонних отношений, глава государства сказал, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами, и наши связи успешно развиваются по различным направлениям.

Подчеркнув важность взаимных визитов в расширении сотрудничества, президент Азербайджана выразил уверенность в том, что визит Ахмеда Ас-Сафади в нашу страну внесет вклад в расширение межпарламентских связей и создаст хорошую возможность для обсуждения перспектив двусторонних отношений.

Отметив, что для него большая честь встретиться с главой государства, Ахмед Ас-Сафади передал президенту Азербайджана приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна.

Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия королю Иордании.

Гость подчеркнул, что личностям мирового масштаба - Гейдару Алиеву и королю Иордании Хусейну ибн Талалу принадлежит особая роль в закладке основы дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Ахмед Ас-Сафади отметил, что в результате неустанной деятельности основателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева наша страна добилась больших успехов и достижений. Он подчеркнул, что Азербайджан находится на пути развития, сравнимом с самыми передовыми странами Европы.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения торгово-экономических связей и сотрудничества между нашими странами в туристическом секторе.

В завершение Ахмед Ас-Сафади вручил главе государства памятный подарок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev İordaniya parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədrini qəbul edib

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