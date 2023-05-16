Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей парламента Иордании

16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Иорданского Хашимитского Королевства Ахмеда Ас-Сафади.

16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Иорданского Хашимитского Королевства Ахмеда Ас-Сафади.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием Ахмеда Ас-Сафади в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что благодаря деятельности созидателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева наша страна смогла сохранить свою независимость в самые трудные времена и ступила на путь развития.

Касаясь двусторонних отношений, глава государства сказал, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами, и наши связи успешно развиваются по различным направлениям.

Подчеркнув важность взаимных визитов в расширении сотрудничества, президент Азербайджана выразил уверенность в том, что визит Ахмеда Ас-Сафади в нашу страну внесет вклад в расширение межпарламентских связей и создаст хорошую возможность для обсуждения перспектив двусторонних отношений.

Отметив, что для него большая честь встретиться с главой государства, Ахмед Ас-Сафади передал президенту Азербайджана приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна.

Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия королю Иордании.

Гость подчеркнул, что личностям мирового масштаба - Гейдару Алиеву и королю Иордании Хусейну ибн Талалу принадлежит особая роль в закладке основы дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Ахмед Ас-Сафади отметил, что в результате неустанной деятельности основателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева наша страна добилась больших успехов и достижений. Он подчеркнул, что Азербайджан находится на пути развития, сравнимом с самыми передовыми странами Европы.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения торгово-экономических связей и сотрудничества между нашими странами в туристическом секторе.

В завершение Ахмед Ас-Сафади вручил главе государства памятный подарок.