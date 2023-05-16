Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей парламента Иордании

16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Иорданского Хашимитского Королевства Ахмеда Ас-Сафади.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием Ахмеда Ас-Сафади в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Глава государства отметил, что благодаря деятельности созидателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева наша страна смогла сохранить свою независимость в самые трудные времена и ступила на путь развития.
Касаясь двусторонних отношений, глава государства сказал, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами, и наши связи успешно развиваются по различным направлениям.
Подчеркнув важность взаимных визитов в расширении сотрудничества, президент Азербайджана выразил уверенность в том, что визит Ахмеда Ас-Сафади в нашу страну внесет вклад в расширение межпарламентских связей и создаст хорошую возможность для обсуждения перспектив двусторонних отношений.
Отметив, что для него большая честь встретиться с главой государства, Ахмед Ас-Сафади передал президенту Азербайджана приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна.
Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия королю Иордании.
Гость подчеркнул, что личностям мирового масштаба - Гейдару Алиеву и королю Иордании Хусейну ибн Талалу принадлежит особая роль в закладке основы дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Иорданией.
Ахмед Ас-Сафади отметил, что в результате неустанной деятельности основателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева наша страна добилась больших успехов и достижений. Он подчеркнул, что Азербайджан находится на пути развития, сравнимом с самыми передовыми странами Европы.
На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения торгово-экономических связей и сотрудничества между нашими странами в туристическом секторе.
В завершение Ахмед Ас-Сафади вручил главе государства памятный подарок.