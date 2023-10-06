Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Республики Сербия Владимира Орлича.

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Республики Сербия Владимира Орлича.

Как сообщает Report, отметив, что дружественные отношения между нашими странами имеют богатую историю, глава государства сказал, что это создает хорошую основу для развития связей, основанных на взаимной поддержке, с удовлетворением вспомнил свой визит в Сербию.

Коснувшись отношений в экономической сфере, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что осуществляется активное сотрудничество в инвестиционной, энергетической и промышленной сферах. Глава государства также отметил важность межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что визит Владимира Орлича внесет вклад в расширение динамично развивающегося сотрудничества между двумя странами.

Гость в первую очередь передал главе государства приветствия Президента Сербии Александра Вучича. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия главе Сербского государства.

Председатель Национального собрания Сербии отметил, что между нашими странами существуют дружественные отношения, основанные на стратегическом партнерстве.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Сербия всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также справедливые позиции в международных организациях, было доведено до внимания, что связи двух стран основаны на принципах стратегического партнерства, взаимопонимании и взаимном уважении, была подчеркнута важность межпарламентских связей и взаимодействия в межпарламентских международных организациях.