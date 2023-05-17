Президент Азербайджана принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии

17 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
Как сообщает Report, поздравив президента Ильхама Алиева по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Михаил Мясникович отметил неоценимую роль общенационального лидера, как великой исторической личности, в развитии Азербайджана.
На встрече были обсуждены вопросы расширения товарооборота и возможностей торговли Азербайджана с государствами-членами Евразийского экономического союза.
Михаил Мясникович представил президенту Ильхаму Алиеву предложения по направлениям сотрудничества.