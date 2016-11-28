Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронессой Николсон.

Как сообщает Report, глава государства с удовлетворением вспомнил свою последнюю встречу с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Николсон. С одобрением отметив, что сотрудничество между нашими странами расширяется, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение диверсификации нашего экономического сотрудничества – начиная от энергетического сектора до других отраслей экономики. Расценив диверсификацию экономики как одну из главных целей нашей страны, глава государства отметил, что это имеет важное значение, особенно в связи со сложившейся ситуацией с ценами на нефть. Президент Ильхам Алиев отметил важность налаживания более прочных связей с нашими традиционными партнерами в сферах, которые в будущем могут способствовать устойчивому развитию.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Николсон, в свою очередь, подчеркнула, что ее последняя встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла успешно. Коснувшись сотрудничества с Азербайджаном, гостья с удовлетворением отметила налаживание связей с соответствующими финансовыми структурами нашей страны, в том числе с банками и фондовой биржей, подчеркнула, что Лондонская фондовая биржа заинтересована в построении полноценных партнерских связей с Азербайджаном. Предложив провести весной следующего года в Лондоне совместную конференцию с финансовыми структурами Азербайджана, баронесса Николсон подчеркнула значимость участия в ней главы нашего государства. С удовлетворением отметив, что проект всемирно известного архитектора Захи Хадид, реализованный в нашей стране, был успешным, гостья выразила надежду на продолжение в будущем сотрудничества по другим проектам.