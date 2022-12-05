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Президент Азербайджана принял помощника президента России

Президент Азербайджана принял помощника президента России 5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял помощника президента России Игоря Левитина.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана принял помощника президента России

5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял помощника президента России Игоря Левитина.

Как сообщает Report, Игорь Левитин передал главе нашего государства приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту России.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российских двусторонних отношений, в том числе экономических связей, отмечена важность совместной работы в транспортной и инфраструктурной сферах.

В ходе беседы были обсуждены транспортные, транзитные, логистические вопросы в двусторонней и региональной плоскости, в том числе вопросы, связанные с расширением возможностей транспортного коридора Север-Юг и Зангезурским коридором.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Aide to President of Russia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiya Prezidentinin köməkçisini qəbul edib

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