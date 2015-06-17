Президент Азербайджана принял председателя Национальной Ассамблеи Венгрии

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 июня принял делегацию во главе с председателем Национальной Ассамблеи Венгерской Республики Ласло Ковером.

Как отмечает Report, президент Ильхам Алиев, подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией, с удовлетворением вспомнил свой последний визит в Венгрию. Констатировав также активное развитие межпарламентского сотрудничества между нашими странами, глава государства отметил, что для дальнейшего укрепления двусторонних отношений есть хорошие возможности.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что визит делегации во главе с председателем Национальной Ассамблеи Венгерской Республики Ласло Ковером в нашу страну внесет вклад в развитие межпарламентских связей. Глава государства выразил уверенность в том, что визит также станет хорошей возможностью для ознакомления с нашей страной.

Ласло Ковер, коснувшись последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию, отметил его важность и подчеркнул значение подписанных в рамках визита документов с точки зрения дальнейшего расширения наших связей. Венгерский гость подчеркнул прекрасную организацию первых Европейских игр в нашей стране.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим развитием связей между нашими странами в энергетическом секторе, в области образования, здравоохранения и других сферах.