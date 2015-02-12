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    Президент Азербайджана принял министра продуктивного производства, окружающей среды и энергетики Греции

    Cуществующие между нашими странами исторические связи создают хорошие возможности для расширения двусторонних отношений

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял 12 февраля министра продуктивного производства, окружающей среды и энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Грецией находится на хорошем уровне и существующие между нашими странами исторические связи создают хорошие возможности для расширения двусторонних отношений.

    В ходе беседы коснулись значения осуществляемых глобальных энергетических проектов с точки зрения дальнейшего сближения и развития стран.

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