Президент Азербайджана принял министра продуктивного производства, окружающей среды и энергетики Греции

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял 12 февраля министра продуктивного производства, окружающей среды и энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Грецией находится на хорошем уровне и существующие между нашими странами исторические связи создают хорошие возможности для расширения двусторонних отношений.



В ходе беседы коснулись значения осуществляемых глобальных энергетических проектов с точки зрения дальнейшего сближения и развития стран.

