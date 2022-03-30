Президент Азербайджана принял министра Вооруженных сил Великобритании

30 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра Вооруженных сил Великобритании, члена парламента Великобритании Джеймса Хиппи.
Как сообщает Report, на встрече с удовлетворением было отмечено, что в нынешнем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, подчеркнуто, что в этот период между нашими странами осуществлялось плодотворное сотрудничество в различных областях. Отмечено значение поздравительных посланий, направленных по этому случаю Премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борисом Джонсоном Президенту Ильхаму Алиеву и главой нашего государства Борису Джонсону.
Было подчеркнуто, что успешное сотрудничество в течение 30-летнего периода создает благоприятную основу для дальнейшего расширения связей.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере, инвестирования Великобританией экономики Азербайджана, взаимодействия в области торговли, транспорта, обороны.
В ходе беседы было отмечено участие Азербайджана в миссии «Решительная поддержка», осуществленной НАТО в Афганистане.
Президент Ильхам Алиев рассказал о процессах, происходящих в регионе в постконфликтный период после урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.