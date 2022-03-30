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Президент Азербайджана принял министра Вооруженных сил Великобритании

Президент Азербайджана принял министра Вооруженных сил Великобритании 30 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра Вооруженных сил Великобритании, члена парламента Великобритании Джеймса Хиппи.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 14:17
Президент Азербайджана принял министра Вооруженных сил Великобритании

30 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра Вооруженных сил Великобритании, члена парламента Великобритании Джеймса Хиппи.

Как сообщает Report, на встрече с удовлетворением было отмечено, что в нынешнем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, подчеркнуто, что в этот период между нашими странами осуществлялось плодотворное сотрудничество в различных областях. Отмечено значение поздравительных посланий, направленных по этому случаю Премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борисом Джонсоном Президенту Ильхаму Алиеву и главой нашего государства Борису Джонсону.

Было подчеркнуто, что успешное сотрудничество в течение 30-летнего периода создает благоприятную основу для дальнейшего расширения связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере, инвестирования Великобританией экономики Азербайджана, взаимодействия в области торговли, транспорта, обороны.

В ходе беседы было отмечено участие Азербайджана в миссии «Решительная поддержка», осуществленной НАТО в Афганистане.

Президент Ильхам Алиев рассказал о процессах, происходящих в регионе в постконфликтный период после урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives UK Minister of Armed Forces
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr nazirini qəbul edib

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