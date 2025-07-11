Президент Азербайджана принял министра экономики и устойчивого развития Грузии

11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Как сообщает Report, поздравив Мариам Квривишвили с назначением на пост министра, президент Ильхам Алиев расценил ее визит в нашу страну вскоре после вступления в должность как показатель тесного сотрудничества между двумя государствами.

Выразив признательность за гостеприимство и поздравления, Мариам Квривишвили сказала, что для нее честь встретиться с главой нашего государства.

Гостья передала главе государства приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Ираклию Кобахидзе.

С удовлетворением вспомнив, что Ираклий Кобахидзе свой первый зарубежный визит после парламентских выборов в Грузии совершил в нашу страну в январе этого года, президент Азербайджана сказал, что это был пример дружбы и братства между Азербайджаном и Грузией.

Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев является лидером мирового масштаба, Мариам Квривишвили отметила, что в Грузии главу нашего государства считают другом.

В ходе беседы было подчеркнуто, что охватывающие различные сферы двусторонние отношения имеют широкую повестку дня, отмечено, что налаженное между Азербайджаном и Грузией сотрудничество в энергетической и транспортной сферах и реализуемые совместные проекты имеют стратегическое значение не только для наших стран, но и для более широкого региона. На встрече была затронута важность более тесного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах в транспортной, энергетической, торговой, инвестиционной и других областях. Была выражена надежда на расширение двусторонних отношений в различных направлениях.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан является основным торговым партнером Грузии, отмечено наличие большого потенциала для роста товарооборота, состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов в различных секторах экономики.