Президент Азербайджана принял министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Судирманом Саидом.

Как отмечает Report, глава государства, подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Индонезией в политической сфере, отметил значение постоянной поддержки нашими странами друг друга в международных организациях. Расценив сотрудничество в нефтяном секторе, а также высокий товарооборот между нашими странами как хороший показатель отношений, президент Ильхам Алиев констатировал, что есть широкие возможности для дальнейшего развития двусторонних связей в экономической, энергетической, торговой и других отраслях.

Министр Судирман Саид передал главе государства приветствия президента Республики Индонезия Джоко Видодо.

На встрече было отмечено, что визит делегации во главе с министром энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Судирманом Саидом в нашу страну является хорошей возможностью для обсуждения вопросов, связанных с развитием сотрудничества в экономической, энергетической, нефтегазовой и других областях, особо подчеркнута роль взаимных визитов на высоком уровне в укреплении двусторонних связей.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Джоко Видодо и просил передать его приветствия главе государства Индонезии.