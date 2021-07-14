Президент Азербайджана принял мэра Тбилиси - ОБНОВЛЕНО

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял мэра грузинской столицы Тбилиси Каху Каладзе.

14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял мэра столицы Грузии города Тбилиси Каху Каладзе.

Как сообщает Report, приветствуя мэра города Тбилиси Каху Каладзе, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Сердечно приветствую вас. Вы неоднократно бывали в Азербайджане, а сегодня прибыли в качестве мэра города Тбилиси. Мне сообщили, что вчера произошло знаменательное событие в истории городов Тбилиси и Баку, было подписано соглашение о побратимстве. Я это приветствую, это очень правильный шаг, и считаю, что это естественный шаг. Потому что наши страны - братские страны, наши народы – братские народы, и, естественно, столицы тоже должны быть братскими столицами. В то же время и Баку, и Тбилиси - исторические города, и в обоих городах имеется много историко-архитектурных памятников. В обоих городах есть старинные кварталы - Ичеришехер и старый Тбилиси. Вам тоже хорошо известно, что далеко не во всех странах есть такие города со старинными кварталами, облик которых сохраняется. На протяжении всей истории и Баку, и Тбилиси всегда отличались на Южном Кавказе своей красотой и играли роль и политических, и экономических, и культурных центров. Конечно, после подписанного вчера соглашения контакты между двумя городами будут и должны быть более тесными. Наверное, будет разработан план совместной деятельности. Я хочу, чтобы совершалось много взаимных визитов, чтобы представители общественности, медиа, знаменитости регулярно совершали взаимные визиты. И Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира.

Я знаю, что вы, как мэр Тбилиси, прилагаете большие усилия и предприняли большие шаги для сохранения исторического облика города. Считаю, что историческая часть города Тбилиси очень важна для мира. Потому что это уникальное архитектурное произведение. Конечно, как и любой другой большой город, Тбилиси должен развиваться, и знаю, что под вашим руководством это развитие проводится очень продуманно. Мы очень высоко оцениваем вашу деятельность. Вы прилагаете большие усилия для развития грузино-азербайджанских связей, вы – друг Азербайджана. Еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Мэр города Тбилиси Каха Каладзе сказал:

- Господин Президент, прежде всего, выражаю признательность за то, что приняли меня. Мне всегда приятно посещать город Баку. Баку, его культура, традиции, люди всегда меня восхищали. Город день ото дня становится краше, благоустраивается, мы приветствуем это. Еще раз выражаю признательность за сегодняшний визит.

Благодарю Вас за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Грузия, со своей стороны, тоже всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Вчера был подписан важный документ о побратимстве. Но мы всегда были братьями, всегда были друзьями и опорой друг другу. Лично для меня Азербайджан очень близкая страна, у меня здесь много друзей. Я приезжал сюда, и когда был министром энергетики, у меня много друзей, и я очень рад, что снова нахожусь здесь, в Баку.

14:31

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял мэра грузинской столицы Тбилиси Каху Каладзе.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.