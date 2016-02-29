Президент Азербайджана принял Мароша Шефчовича, Берата Албайрака и Каху Каладзе

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ 29 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Европейской комиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Было отмечено большое значение второго заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" и с удовлетворением подчеркнуто участие Мароша Шефчовича в этом мероприятии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах реализации проекта "Южный газовый коридор".

29 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берата Албайрака.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех направлениях, в том числе в энергетической сфере. Было подчеркнуто, что проект TANAP успешно реализуется в соответствии с графиком, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

29 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял также заместителя премьер-министра и министра энергетики Грузии Каху Каладзе.

На встрече было отмечено осуществление на высоком уровне энергетических проектов между Азербайджаном и Грузией, успешная реализация "Южного газового коридора". Было также выражено удовлетворение успешным претворением в жизнь совместных проектов между нашими странами, охватывающих не только энергетическую, но и другие сферы. Было подчеркнуто, что две страны и впредь будут сотрудничать как стратегические партнеры.