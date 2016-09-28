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    Президент Азербайджана принял комиссара по политическим вопросам Африканского Союза

    Информацию распространила пресс-служба президента

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял комиссара по политическим вопросам Африканского Союза Аишу Абдуллахи. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента. 

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