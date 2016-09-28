Президент Азербайджана принял комиссара по политическим вопросам Африканского Союза

28 сентября, 2016 15:38

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял комиссара по политическим вопросам Африканского Союза Аишу Абдуллахи. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.