Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 февраля принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение в связи с динамичным процессом развития в Азербайджане, также отмечена важность работ, проведенных в области создания современной инфраструктуры и новых отраслей промышленности, а также в направлении развития ненефтяного сектора.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США. Была отмечена важность визита делегации, возглавляемой исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом с точки зрения эффективных обсуждений по расширению сотрудничества.