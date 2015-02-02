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    Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета

    В ходе беседы были обсуждены вопросы развития отношений между Азербайджаном и США

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 февраля принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение в связи с динамичным процессом развития в Азербайджане, также отмечена важность работ, проведенных в области создания современной инфраструктуры и новых отраслей промышленности, а также в направлении развития ненефтяного сектора.

    В ходе беседы были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США.  Была отмечена  важность визита делегации, возглавляемой  исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом с точки зрения эффективных обсуждений по расширению сотрудничества.

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