​Президент Азербайджана принял главу Социалистического интернационала

Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Социалистического интернационала Луиса Айалу.

Как передает Report, генеральный секретарь Социалистического интернационала Луис Айала сообщил, что прибыл в Азербайджан для ознакомления с подготовкой к заседанию Комитета «Пространство СНГ, Черноморского бассейна и Южного Кавказа» возглавляемой им организации, которое планируется провести в Баку. Луис Айала рассказал о работе, проводимой в последнее время Социалистическим интернационалом.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Социалистическим интернационалом и Азербайджаном, в том числе международным сотрудничеством.