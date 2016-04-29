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    ​Президент Азербайджана принял главу Социалистического интернационала

    На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Социалистического интернационала Луиса Айалу.

    Как передает Report, генеральный секретарь Социалистического интернационала Луис Айала сообщил, что прибыл в Азербайджан для ознакомления с подготовкой к заседанию Комитета «Пространство СНГ, Черноморского бассейна и Южного Кавказа» возглавляемой им организации, которое планируется провести в Баку. Луис Айала рассказал о работе, проводимой в последнее время Социалистическим интернационалом.

    На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Социалистическим интернационалом и Азербайджаном, в том числе международным сотрудничеством.

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