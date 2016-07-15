Президент Азербайджана принял главу МИД Турции

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося с визитом в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи глава государства отметил, что связи между странами успешно развиваются во всех направлениях. Президент Ильхам Алиев также отметил значение первого зарубежного визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Азербайджан. Коснувшись своевременной реализации совместных проектов, глава государства отметил, что азербайджано-турецкое единство и дружба постепенно все более укрепляются и прошли через многие испытания. Наши народы, а также другие страны видят прочность и нерушимость этого единства и братства. Отметив, что наши страны и впредь будут находиться рядом друг с другом, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан станет очередным шагом в деле дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу передал главе нашего государства приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма. Он подчеркнул значение участия Президента Ильхама Алиева на Саммите НАТО в Варшаве и проведенных им встреч. Мевлют Чавушоглу от имени своей страны и своего народа выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за сильную поддержку, оказанную в выравнивании отношений между Турцией и Россией.

Министр иностранных дел Турции отметил хорошие результаты шагов, предпринимаемых в последнее время по диверсификации экономики Азербайджана, и добавил, что эти успехи были радостно встречены в его стране. Подчеркнув высочайший уровень турецко-азербайджанских двусторонних отношений, Мевлют Чавушоглу сказал, что особенно за последний год эти связи стали развиваться более тесно. Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма и попросил передать его приветствия президенту Турции и премьер-министру.