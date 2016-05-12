Президент Азербайджана принял главу Дагестана

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялись обсуждения перспектив развития сотрудничества по ряду сфер.

Ильхам Алиев от имени азербайджанского народа выразил признательность руководителю соседнего региона за уважение, оказанное дагестанцами видному государственному и общественно-политическому деятелю Азизу Алиеву.

"Вчера в Махачкале состоялась церемония открытия памятника Азизу Алиеву, в которой приняла участие большая делегация из Азербайджана. Я также знаю, что Вы приняли самое активное участие в этом событии. Азиз Алиев многое сделал как для дагестанского, так и для азербайджанского народов, и сейчас на заложенных тогда основах дружбы и добрососедства строятся отношения наших республик", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он также отметил, что этого принципа Азербайджан придерживается и в сотрудничестве с Российской Федерацией в целом.

"Сегодня состоится открытие Дней культуры Дагестана в Азербайджане, это знаменательный день в нашей стране. Для нас Дагестан был, есть и будет братским краем, где проживает народ, с которым нас связывают глубокие исторические корни. Эта дружба играет важную роль в развитии двусторонних отношений, которые наши государства характеризуют как стратегические. В Дагестане идут позитивные перемены, республика развивается, в ней уже длительное время наблюдается стабильная общественно-политическая ситуация. Поздравляем Вас с теми достижениями, которые есть в Дагестане", – заключил Ильхам Алиев.

Со своей стороны, Рамазан Абдулатипов, озвучив слова благодарности за теплый прием, выразил удовлетворенность уровнем взаимосвязей между братскими регионами.

"Отношения между Россией и Азербайджаном заложены нашими национальными лидерами - Гейдаром Алиевичем Алиевым и Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня Вы, как национальный лидер современного Азербайджана, продолжаете эти добрые традиции. Бывая в Азербайджане, Владимир Владимирович Путин отмечал значимость российско-азербайджанских отношений, при этом подчеркивая роль межрегиональных связей. Мы и сегодня исходим из этих установок и развиваем отношения с братской республикой. У наших народов тысячелетняя история, общие корни, близкие культуры и традиции", – сказал Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана также затронул тему, связанную с открытием монумента в честь Азиза Алиева. "То, что при Вашем содействии и понимании мы открыли памятник Азизу Алиеву, для Дагестана многое значит", – констатировал он.

Напомним, что Дни культуры Дагестана в Азербайджане пройдут 12-13 мая.