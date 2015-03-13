​Президент Азербайджана принял докладчика комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял докладчика комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Роберта Уолтера. Как сообщает Report, на встрече также состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, переговорному процессу по мирному разрешению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и перспективам его урегулирования.