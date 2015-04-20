​Президент Азербайджана принял министра обороны Ирана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Хосейном Дехганом.

Как отмечает Report, глава государства выразил удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном. Отметив значение встреч, проведенных с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани и в Азербайджане, и в Иране, и в рамках международных организаций, президент Ильхам Алиев сказал, что благодаря совместным усилиям наши связи в различных сферах поднялись на высокий уровень. Подчеркнув роль взаимных визитов различного уровня, глава государства отметил наличие хороших возможностей и для расширения сотрудничества в военной сфере. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит в нашу страну министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Хосейна Дехгана послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Министр Хосейн Дехган передал главе нашего государства приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани. Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана подчеркнул важность дальнейшего укрепления ирано-азербайджанских отношений. Отметив, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором современных ирано-азербайджанских связей, он подчеркнул, что демонстрируемые сегодня президентом Ильхамом Алиевым политическая воля и решимость создали прочную базу для дальнейшего развития наших отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах военно-технического сотрудничества.

Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани и просил передать его приветствия президенту Ирана.



