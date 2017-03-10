Президент Азербайджана принял делегацию во главе с руководителем группы французско-кавказской дружбы Сената Франции

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы французско-кавказской дружбы Сената Франции Андре Рейшаром.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Отметив значение визита в Азербайджан Андре Рейшара с большой делегацией сенаторов Франции, глава государства сказал, что визит создаст хорошую возможность для близкого знакомства гостей с нашей страной.

На встрече было отмечено успешное развитие связей между двумя странами в различных сферах, значение взаимных визитов высокого уровня в укреплении нашего сотрудничества, подчеркнуто, что в ходе ожидаемого визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию будут обсуждены перспективы экономического, энергетического сотрудничества, сотрудничества в рамках Европейского Союза, вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Францией в энергетической, экологической, сельскохозяйственной и других сферах.