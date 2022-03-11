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Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии

Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии 11 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 12:53
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии

11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Как передает Report, на встрече было отмечено успешное развитие дружественных связей между Азербайджаном и Грузией в различных областях, в том числе в транспортной, энергетической и торговой сферах.

В ходе беседы была затронута важность обмена опытом между министерствами юстиции Азербайджана и Грузии.

Была выражена уверенность в том, что визит Рати Брегадзе в нашу страну и подписанный в рамках визита Меморандум о сотрудничестве между министерствами внесет вклад в расширение связей в этой сфере.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan receives Georgian Minister of Justice
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Gürcüstanın ədliyyə nazirini qəbul edib

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