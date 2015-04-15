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    Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром экономического развития Италии

    Коснувшись проекта Южного газового коридора, глава государства подчеркнул важность совместных усилий в реализации проекта TANAP

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития Италии Федерикой Гуиди.

    Как отмечает Report, министр Федерика Гуиди передала Ильхаму Алиеву приветствия президента Италии Серджио Маттареллы и премьер-министра Маттео Ренци.
    По словам Федерики Гуиди, ее визит в нашу страну создал хорошую возможность для обсуждения вопросов о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Подчеркнув значение сотрудничества в энергетической сфере, итальянский министр проинформировала главу государства о работе, проводимой в ее стране в связи с проектом TAP.
    Напомнив о встречах, проведенных в Риме с премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент Ильхам Алиев отметил значение принятой в ходе визита Совместной декларации "О стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией" с точки зрения партнерских связей между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    Отметив успешное развитие связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев заявил о значении сотрудничества в области энергетической безопасности. Коснувшись проекта Южного газового коридора, глава государства подчеркнул важность совместных усилий в реализации проекта TANAP.

    Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит министра экономического развития Италии Федерики Гуиди в Азербайджан внесет вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области сельского хозяйства, высоких технологий, развития промышленности и других сферах.
    Глава государства выразил признательность за приветствия президента Италии Серджио Маттареллы и премьер-министра Маттео Ренци, просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Италии.

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