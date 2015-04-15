Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром экономического развития Италии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития Италии Федерикой Гуиди.
Как отмечает Report, министр Федерика Гуиди передала Ильхаму Алиеву приветствия президента Италии Серджио Маттареллы и премьер-министра Маттео Ренци.
По словам Федерики Гуиди, ее визит в нашу страну создал хорошую возможность для обсуждения вопросов о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Подчеркнув значение сотрудничества в энергетической сфере, итальянский министр проинформировала главу государства о работе, проводимой в ее стране в связи с проектом TAP.
Напомнив о встречах, проведенных в Риме с премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент Ильхам Алиев отметил значение принятой в ходе визита Совместной декларации "О стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией" с точки зрения партнерских связей между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Отметив успешное развитие связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев заявил о значении сотрудничества в области энергетической безопасности. Коснувшись проекта Южного газового коридора, глава государства подчеркнул важность совместных усилий в реализации проекта TANAP.
Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит министра экономического развития Италии Федерики Гуиди в Азербайджан внесет вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области сельского хозяйства, высоких технологий, развития промышленности и других сферах.
Глава государства выразил признательность за приветствия президента Италии Серджио Маттареллы и премьер-министра Маттео Ренци, просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Италии.
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