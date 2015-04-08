Президент Азербайджана принял делегацию во главе с комиссаром ЕС

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ 8 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую комиссаром Европейского Союза по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто значение развития сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом во всех направлениях, в том числе в экономической, энергетической, культурной сферах, в области туризма и других отраслях. Также состоялся обмен мнениями по вопросам прав человека. Было отмечено о проведении в Азербайджане успешной работы в этом направлении, обеспечении в нашей стране свободы слова, собраний, СМИ и интернета. В ходе беседы было подчеркнуто о хороших возможностях для расширения сотрудничества и в этой сфере.

