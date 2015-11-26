​Президент Азербайджана принял делегацию во главе с членом французского правительства Андре Валли

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным секретарем по вопросам региональных реформ министерства децентрализации и государственной службы Французской Республики, членом правительства Андре Валли.

Как сообщает Report, отметив о сильных дружественных связях между нашими странами, Андре Валли сказал, что благодаря личным отношениям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Франсуа Олланда они еще более укрепились.

Президент Ильхам Алиев от имени народа Азербайджана еще раз выразил соболезнование французскому народу в связи с совершенным недавно в Париже террористическим актом. Вспомнив о двух визитах президента Франции Франсуа Олланда в Азербайджан и своих многочисленных визитах во Францию, глава государства расценил все это как прекрасный показатель наших двусторонних связей.

Отметив, что тронут соболезнованиями президента Ильхама Алиева в связи с террором, совершенным в Париже, Андре Валли сказал, что с первого дня визита в Азербайджан увидел у посольства Франции в Баку венки и цветы в знак уважения к памяти жертв террора и прочитал послания, отражающие сочувствие азербайджанского народа горю Франции. Он расценил все это как свидетельство того, что президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ разделяют горе французского народа.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних связей между Азербайджаном и Францией в различных направлениях, в том числе политической, экономической, энергетической сферах, в области космической промышленности, обороны, образования, культуры и др.