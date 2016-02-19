Президент Азербайджана принял делегацию парламента Франции

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с сенатором Сената Франции от Департамента Верхний Рейн, членом группы дружбы Франция-Кавказ, бывшим министром Жаном Мари-Бокелем.

Как сообщает Report, подчеркнув, что визиты членов парламента Франции в нашу страну носят традиционный характер, глава государства расценил посещение делегацией Азербайджана каждый раз в новом составе как позитивное явление.

Он отметил, что визит создаст хорошую возможность для того, чтобы ближе ознакомиться с Азербайджаном. Коснувшись значения регулярных визитов членов французского парламента в Азербайджан, президент Ильхам Алиев отметил роль подобных визитов с точки зрения дальнейшего укрепления дружбы между нашими странами. Глава государства сказал, что, наряду с политическими и экономическими связями, важное значение в укреплении двусторонних отношений между нашими странами имеет и межпарламентское сотрудничество.

Жан-Мари Бокель отметил значение традиционных визитов в нашу страну членов парламента Франции. Он сообщил, что члены делегации являются друзьями Азербайджана. Подчеркнув, что делегация прибыла в нашу страну накануне годовщины Ходжалинского геноцида, французский гость выразил скорбь в связи с этим тяжелым горем, с которым столкнулся наш народ.

На встрече было отмечено, что между главами государств имеются особые отношения, говорилось о нынешней ситуации в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и путях его решения, была подчеркнута важность мирного урегулирования конфликта путем переговоров в рамках международного права, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с европейскими структурами.