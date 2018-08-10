Президент Азербайджана принял делегацию Конгресса США - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девином Нунесом, в состав которой входит член комитета Рик Крауфорд.

Как сообщает Report, на встрече отмечалось успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности, подчеркивалось, что визит в Азербайджан председателя постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девина Нунеса внесет вклад в дело расширения сотрудничества.

В ходе беседы была отмечена активная поддержка Азербайджаном миротворческих операций в Афганистане, выражена уверенность в том, что наша страна и впредь продолжит усилия в борьбе с международным терроризмом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.