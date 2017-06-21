Президент Азербайджана принял бывшего премьер-министра Франции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Французской Республики, президента компании Villepin International Доминика де Вильпена.

Как сообщает Report, Доминик де Вильпен, вспомнив последнюю встречу с президентом Ильхамом Алиевым, сказал, что несмотря на то, что с этой встречи прошло уже более года, развитие во всех сферах в Азербайджане еще больше ускорилось и происходящие в стране изменения, стабильность налицо. Он также отметил, что предстоящие в Баку соревнования Формулы-1 вызывают очень большой интерес.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане царит общественно-политическая стабильность, осуществляются широкомасштабные работа по развитию страны.

На встрече с удовлетворением было отмечено проведение эффективных и продуктивных обсуждений во время встреч, проведенных ранее между президентом Азербайджанской Республики и бывшим премьер-министром Французской Республики Домиником де Вильпеном, подчеркнуто успешное развитие азербайджано-французских двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах, отмечено наличие хороших перспектив для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества.

***11:06

21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Французской Республики, президента компании Villepin International Доминика де Вильпена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.