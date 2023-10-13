Президент Азербайджана принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке

13 октября в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе.
Как сообщает Report, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и других глав государств.
Участвующие в заседании главы государств сделали совместное фото.
11:32
13 октября в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает Report, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил участвующего в заседании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Главы государств сделали совместное фото.