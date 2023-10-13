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Президент Азербайджана принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке

Президент Азербайджана принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 12:05
Президент Азербайджана принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке

13 октября в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе.

Как сообщает Report, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и других глав государств.

Участвующие в заседании главы государств сделали совместное фото.

11:32

13 октября в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил участвующего в заседании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Bişkekdə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan President attending meeting of CIS Council of Heads of State in Bishkek

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