Президент Азербайджана принимает участие в проводимой в Лондоне конференции "Поддержка Сирии и региона"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 4 февраля в Лондоне приступила к работе конференция "Поддержка Сирии и региона".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции по приглашению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона, канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, премьер-министра Королевства Норвегия Эрны Сульберг и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

На конференции, организованной совместно Великобританией, Германией, Кувейтом, Норвегией и Организацией Объединенных Наций, обсуждаются вопросы обеспечения экстренной и долгосрочной помощи Сирии, реализации гуманитарных и образовательных проектов в регионе, решения социальных проблем беженцев, страдающих от кризиса, оказания поддержки странам, которые их приняли.