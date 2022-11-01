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Президент Азербайджана принимает участие в открытии 31-го Саммита Лиги арабских государств

Президент Азербайджана принимает участие в открытии 31-го Саммита Лиги арабских государств 1 ноября в столице Алжирской Народно-Демократической Республики городе Алжире проходит 31-й Саммит Лиги арабских государств.
Внешняя политика
1 ноября 2022 г. 21:27
Президент Азербайджана принимает участие в открытии 31-го Саммита Лиги арабских государств

1 ноября в столице Алжирской Народно-Демократической Республики городе Алжире проходит 31-й Саммит Лиги арабских государств.

Как передает Report, по приглашению президента принимающей Саммит Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна в церемонии открытия мероприятия в качестве почетного гостя принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретил президента Ильхама Алиева, глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.

Отметим, что Лига арабских государств была основана 22 марта 1945 года Египтом, Ираком, Иорданией, Ливаном, Саудовской Аравией, Сирией и Йеменом. В настоящее время в организацию входят 22 государства. Штаб-квартира организации находится в столице Египта Каире. Турция имеет статус постоянного наблюдателя в организации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci Zirvə toplantısının açılışında iştirak edir

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