Президент Азербайджана принимает участие на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Стамбуле начал работу Всемирный гуманитарный саммит. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в саммите.

Саммит начался с завтрака лидеров.

Затем участники саммита сделали совместное фото.

На саммите, который впервые проводится при организационной поддержке Турецкой Республики и ООН, прозвучат важные призывы к международной общественности в контексте решения глобальных гуманитарных проблем.

В саммите принимают участие около 60 глав государств и правительств стран-членов ООН, официальные лица стран, переживающих кризис, в целом свыше 5 тысяч делегатов, включая представителей НПО и частного сектора.

В настоящее время более 130 миллионов людей в мире нуждаются в гуманитарной помощи и социальной защите. Число людей этой категории растет год от года, что приводит к существенному росту расходов на гуманитарную помощь. Цель ООН - довести размер предусмотренных средств для устранения этой проблемы от 3,4 миллиарда долларов, предусмотренных в 2003 году, до 21 миллиарда долларов. С этой точки зрения главной целью саммита является урегулирование и предотвращение конфликтов, утверждение прочных норм и принципов для недопущения гуманитарных катастроф, распределение гуманитарной помощи в зонах катастроф, обеспечение потребностей людей, вложение больших инвестиций в гуманитарную сферу.