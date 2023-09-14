Президент Азербайджана принимает участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе

В Душанбе проходит 5-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии Во встрече в качестве почетного гостя принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев

14 сентября в Душанбе проходит 5-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Как сообщает Report, во встрече в качестве почетного гостя принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств.

Затем было сделано совместное фото.

Инициатива проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году. Первая встреча состоялась в Казахстане, вторая встреча – в Узбекистане, третья – в Туркменистане, четвертая – в Кыргызстане.