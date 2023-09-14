О нас

Президент Азербайджана принимает участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе

Президент Азербайджана принимает участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе В Душанбе проходит 5-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии Во встрече в качестве почетного гостя принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 14:18
Президент Азербайджана принимает участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе

14 сентября в Душанбе проходит 5-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Как сообщает Report, во встрече в качестве почетного гостя принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств.

Затем было сделано совместное фото.

Инициатива проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году. Первая встреча состоялась в Казахстане, вторая встреча – в Узбекистане, третья – в Туркменистане, четвертая – в Кыргызстане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Aliyev attending 5th Consultative Meeting of Heads of State of Central Asia in Dushanbe
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Düşənbədə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 5-ci Məşvərət görüşündə fəxri qonaq qismində iştirak edir

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi