Президент Азербайджана принимает участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе

14 сентября в Душанбе проходит 5-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Как сообщает Report, во встрече в качестве почетного гостя принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств.
Затем было сделано совместное фото.
Инициатива проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году. Первая встреча состоялась в Казахстане, вторая встреча – в Узбекистане, третья – в Туркменистане, четвертая – в Кыргызстане.