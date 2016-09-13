Президент Азербайджана примет участие в саммите СНГ

Баку. 13 Сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 сентября примет участие в саммите СНГ, который пройдёт в Бишкеке.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщил директор Департамента интеграционных объединений МИД Кыргызстана Болотбек Мукашев.

"Ожидается участие большинства президентов. Мы получили официальное подтверждение от президентов Армении, Азербайджана, России, Казахстана, Таджикистана и Беларуси. Ждем подтверждения от Узбекистана. От Молдовы ожидается присутствие премьер-министра, от Украины — посла, от Туркменистана — заместителя председателя кабинета министров", — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Планируется, что главы государств сделают ряд заявлений, примут программы и объявят культурную столицу СНГ.