Президент Азербайджана приглашен посетить Молдову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Молдову.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Молдову.

Как передает Report, об этом премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 октября.

"Господин президент, ваше превосходительство, я очень благодарна за эту возможность встретиться с вами и обсудить наши двусторонние отношения, развивающиеся по восходящей линии. Действительно, за последние полтора года мы стали свидетелями оживления наших отношений благодаря многочисленным визитам. Пользуясь случаем, я еще раз передаю вам приглашение президента Санду посетить Молдову", - сказала премьер-министр.