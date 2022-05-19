Президент Азербайджана приглашен с визитом в Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Иран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Иран.

Как сообщили Report в посольстве, приглашение было озвучено на встрече президента Ирана Ибрахима Раиси с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

На встрече с вице-премьером Шахином Мустафаевым в Тегеране Ибрахим Раиси отметил, что Иран придает особое значение развитию связей с Азербайджаном и попросил передать президенту Азербайджана свои искренние приветствия. Он также попросил передать президенту Ильхаму Алиеву приглашение посетить с визитом Иран.