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Президент Азербайджана: Придаем особое значение отношениям с Японией

Президент Азербайджана: Придаем особое значение отношениям с Японией "Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Японией".
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 11:17
Президент Азербайджана: Придаем особое значение отношениям с Японией

"Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Японией".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева премьер-министру Японии Фумио Кишиде.

"Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Японией. Отрадно, что за истекший период наши дружественные связи получили развитие, расширилось наше сотрудничество в экономической, энергетической, инвестиционной, финансовой и других сферах, представляющих взаимный интерес. Компании, представляющие Японию, привлечены к ряду важных проектов в нашей стране и успешно осуществляют деятельность. В то же время заслуживает одобрение наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе, который является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества.

Сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами, основанных на взаимном уважении и доверии, и нашего сотрудничества в различных областях. Верю, что, используя эти возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего развития и укрепления традиционно дружественных азербайджано-японских отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте письма.

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Версия на английском языке President Aliyev: Azerbaijan attaches particular significance to relations with Japan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla Yaponiya arasındakı münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veririk"

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