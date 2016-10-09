Президент Азербайджана прибыл в Турцию

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Стамбул для участия в работе 23-го Всемирного энергетического конгресса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В Международном аэропорту имени Ататюрка главу Азербайджанского государства встречал губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.

Сегодня президент Азербайджана встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет в рамках рабочего ужина.