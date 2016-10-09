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    Президент Азербайджана прибыл в Турцию

    Сегодня президент Азербайджана встретится с президентом Турции

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Стамбул для участия в работе 23-го Всемирного энергетического конгресса.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    В Международном аэропорту имени Ататюрка главу Азербайджанского государства встречал губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.

    Сегодня президент Азербайджана встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет в рамках рабочего ужина.

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