Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в 22-й Всемирной нефтяной конференции

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику для участия в 22-й Всемирной нефтяной конференции, проводимой в Стамбуле.

Как передает Report, в Международном Аэропорту Ататюрк Стамбула, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава нашего государства приветствовал почетный караул.

Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.