Президент Азербайджана принимает участие в 11-м саммите лидеров ОТГ в Бишкеке

В Бишкеке стартовал 11-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает корреспондент Report из Бишкека, в саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидеры Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.
Саммит посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".
Перед началом заседания лидеры сделали совместное фото.
10:54
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в президентскую резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке для участия в 11-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщает корреспондент Report из Бишкека.
Главу государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.