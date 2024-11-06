Президент Азербайджана принимает участие в 11-м саммите лидеров ОТГ в Бишкеке

В Бишкеке стартовал 11-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

В Бишкеке стартовал 11-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает корреспондент Report из Бишкека, в саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидеры Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Саммит посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

Перед началом заседания лидеры сделали совместное фото.

10:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в президентскую резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке для участия в 11-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает корреспондент Report из Бишкека.

Главу государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.