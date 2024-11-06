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Президент Азербайджана принимает участие в 11-м саммите лидеров ОТГ в Бишкеке

Президент Азербайджана принимает участие в 11-м саммите лидеров ОТГ в Бишкеке В Бишкеке стартовал 11-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 11:26
Президент Азербайджана принимает участие в 11-м саммите лидеров ОТГ в Бишкеке

В Бишкеке стартовал 11-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает корреспондент Report из Бишкека, в саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидеры Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Саммит посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

Перед началом заседания лидеры сделали совместное фото.

10:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в президентскую резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке для участия в 11-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает корреспондент Report из Бишкека.

Главу государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev participating in 11th Summit of Heads of State of Organization of Turkic States in Bishkek
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət Başçılarının 11-ci Zirvə Görüşündə çıxış edib

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