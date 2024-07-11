Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан

Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщает Report, в знак особого уважения к президенту Азербайджана самолет главы государства был встречен в воздушном пространстве Пакистана истребителями Военно-воздушных сил этой страны, которые сопровождали его до приземления.

На базе Военно-воздушных сил Пакистана "Нур-Хан", где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

В честь президента Азербайджана прозвучали пушечные залпы.

Президента Ильхама Алиева встретил премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Затем состоялась беседа президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана.