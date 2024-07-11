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Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан

Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 13:49
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщает Report, в знак особого уважения к президенту Азербайджана самолет главы государства был встречен в воздушном пространстве Пакистана истребителями Военно-воздушных сил этой страны, которые сопровождали его до приземления.

На базе Военно-воздушных сил Пакистана "Нур-Хан", где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

В честь президента Азербайджана прозвучали пушечные залпы.

Президента Ильхама Алиева встретил премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Затем состоялась беседа президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan arrives on state visit to Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pakistanda dövlət səfərindədir

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