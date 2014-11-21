Президент Азербайджана: “Позиции Азербайджана в мире достаточно сильны”

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ “За последние десять лет динамично развивающаяся экономика Азербайджана выросла в 3 раза, уровень бедности и безработицы резко сократился, открыты новые рабочие места. Успешные экономические реформы признаны также международными финансовыми организациями".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем выступлении на церемонии открытия 43-й Генеральной ассамблеи Европейского Олимпийского Комитета.

"Роль нашей страны в области энергетической безопасности будет представлять важное значение в сотрудничестве с европейскими институтами", - отметил президент Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул также, что Азербайджан, являющийся мостом между Европой и Азией известен также как один из важных центров мультикультурализма в мире.

Он отметил, что позиции Азербайджана, как активного члена международной общественности, в мире достаточно сильны, страна, которая в течение двух лет являлась членом Совета Безопасности ООН и председательствовала на его сессиях, пользуется поддержкой в мире.