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Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю

Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю Я хочу поздравить наших китайских друзей с китайским Новым годом и пожелать всему народу Китая мира, процветания, успехов. Мы в Азербайджане являемся вашими друзьями и хорошими партнерами.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 20:57
Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю
Ильхам Алиев

Я хочу поздравить наших китайских друзей с китайским Новым годом и пожелать всему народу Китая мира, процветания, успехов. Мы в Азербайджане являемся вашими друзьями и хорошими партнерами.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«На протяжении многих лет мы выстроили очень хорошие отношения. Мы очень любим вашу страну и очень рады, что все больше азербайджанцев посещают Китай, и все больше китайцев посещают Азербайджан. Контакты между людьми очень важны для установления более тесных политических отношений. Я уверен, что Китай будет и дальше добиваться успехов в своем экономическом и социальном развитии, и объединяющий нас Средний коридор будет успешно реализован», - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti çinli dostlarımızı Çin təqvimi üzrə Yeni il münasibətilə təbrik edib

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