Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме главы Азербайджанского государства говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.

Надеюсь, что мы будем продолжать совместные усилия по расширению сотрудничества между нашими странами.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Камбоджи – мира и процветания".