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Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину.
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 11:04
Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника - Дня России.

Народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Убежден, что в интересах наших дружественных народов и стран мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-российских отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России - благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev сongratulates Russian President Vladimir Putin
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Vladimir Putini təbrik edib

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