О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 19:11
Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина
Владимир Путин и Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Победа партии "Единая Россия" на прошедших выборах еще раз подтвердила лидерство партии как ведущей политической силы страны и высокую оценку народом России ее общенациональной политики и многоплановой деятельности.

Убежден, что традиционные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, имеющие характер стратегического партнерства, будут и впредь крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу дружественной России – процветания и благополучия".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Vladimir Putini təbrik edib

Экслюзивные новости

Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi