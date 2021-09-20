Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Победа партии "Единая Россия" на прошедших выборах еще раз подтвердила лидерство партии как ведущей политической силы страны и высокую оценку народом России ее общенациональной политики и многоплановой деятельности.

Убежден, что традиционные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, имеющие характер стратегического партнерства, будут и впредь крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу дружественной России – процветания и благополучия".