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    Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Сердечно поздравляю Вас и весь народ России с успешным проведением ХХI чемпионата мира по футболу.

    Чемпионат мира стал поистине незабываемым спортивным праздником для всех поклонников этого самого популярного вида спорта, для миллионов болельщиков.

    Завершившееся мировое первенство в России по праву войдет в историю чемпионатов как пример идеальной организации, подготовки и проведения подобных турниров, ярко продемонстрировав великую силу спорта, которая сближает народы, укрепляет дружбу и сотрудничество.

    Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов, а всем россиянам – мира и благополучия".

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